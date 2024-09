Koprske policiste so ob 1.24 obvestili o ropu v Portorožu. Po prvih podatkih so dva stanovalca, lastnika hiše, med spanjem napadli trije zamaskirani moški. Nasilno so jima ukradli zlatnino in gotovino ter ju lažje poškodovali. Kriminalisti in policisti so takoj postavili blokadne točke in pričeli z intenzivno preiskavo dogajanja.