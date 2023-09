Med taborniki ZTS sum spolne zlorabe zoper mladoletne osebe

V Zvezi tabornikov Slovenije so v preteklem tednu prejeli obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper člana vodstva enega izmed rodov. Kot so sporočili iz zveze, so do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog, pogovorili pa so se tudi s starši članov.

»Obvestili smo starše članov, ki bi lahko bili prizadeti, se pogovorili z njimi in jim predstavili smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Podprli smo tudi prizadeti rod in jim zagotavljamo potrebno pomoč,» so zapisali v vabilu na današnjo novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili podrobnosti. V preiskavi za razjasnitev okoliščin bodo še naprej dejavno sodelovali.

Po dogodku so vzpostavili kontaktno točko, kamor lahko taborniki in njihovi starši sporočijo morebitna odklonska vedenja in z njimi povezane stiske, ki jih bodo prednostno obravnavali. Okrepili bodo tudi ozaveščanje o razumevanju njihovega poslanstva in vrednot pri vseh sodelavcih in prostovoljcih, ki delajo z mladimi, so izpostavili.

Ob tem so poudarili tudi pomen taborniških vrednot, in sicer iskrenosti, solidarnosti, varnosti, angažiranosti, pripravljenosti pomagati, odgovornosti do sebe, do sočloveka in družbe.