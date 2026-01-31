Sodišča v FJK so še vedno kadrovsko podhranjena

Glavni poudarki v poročilih predsednikov tržaškega višjega sodišča, ki je pristojno za celo Furlanijo - Julijsko krajino, so že dolga leta približno enaki. Tudi na tokratnem odprtju sodnega leta je bil govor o sistemu, ki kar dobro deluje in dejansko sproti rešuje postopke, kljub temu, da je kadrovska stiska velika, še posebno med zaposlenimi v upravi sodišč na deželnem ozemlju.

Na današnjem slovesnem dogodku, ki je zaradi prenavljanja dvorane porotnega sodišča potekal v veliki dvorani tržaške univerze, in na katerem sta bila poleg drugih predstavnikov institucij navzoča minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani ter predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, je predsednica višjega sodišča Maria Caterina Chiulli poudarila, da segajo rezultati tukajšnjih sodišč nad nacionalno povprečje, čeprav so kadrovsko podhranjena. "Samo na drugostopenjskem sodišču primanjkuje 45 od skupnih 72 zaposlenih," več zaposlenih še nima pogodbe za nedoločen čas, je poudarila. Kar se tiče sodnikov in tožilcev, na drugostopenjskem sodišču jih manjka 17 %, na prvostopenjskih sodiščih 19 %,najhuje pa je med pomožnimi sodniki, saj je 83 % predvidenih mest odkritih. Še slabši pa so podatki o zaposlenih v upravi. Kljub temu so v letu 2025 civilne pravde v povprečju trajale 232 dni, kar je za 10 % manj kot v letu 2024 in manj kot polovica od nacionalnega povprečja, ki znaša 533 dni.

Generalni tožilec Carlo Maria Zampi je navedel najpogostejša kazniva dejanja, s katerimi imajo opravka na sodiščih v FJK, med temi je izpostavil nasilje v družini, prepovedane droge, tatvine v hišah in goljufije, tako na račun priletnih oseb kot po spletu. Posebno pa je zaskrbljen zaradi kaznivih dejanj med mladimi in mladoletnimi osebami, kot so pretepi in napadi z noži, pa tudi zasramovanje vrstnikov s pošiljanjem sovražnih vsebin in posnetkov po telefonu.

Predstavnik ministrstva za pravosodje Massimo Parisi je naštel številna prizadevanja za kadrovsko krepitev sodišč, objavljene razpise in naložbe, ki tudi po zaslugi načrta za okrevanje in odpornost presegajo vse ukrepe iz prejšnjih let. Omenil je tudi naložbe v informatizacijo sodnih postopkov.

Na slovesnosti je bila večkrat omenjena pravosodna reforma, ki bo 22. in 23. marca predmet potrditvenega referenduma. Če so se nekateri govorniki temi izognili rekoč, da se bodo o njej izrekli volivci, sta bili do reforme, ki ločuje kariere sodnikov in tožilcev, kritični predstavnici Visokega sodnega sveta (ta nadzorni organ bi reforma razdelila na dvoje) in Nacionalnega združenja pravosodnih funkcionarjev (ANM) Maria Francesca Abenavoli oziroma Lucia Baldovin. Prva je izpostavila razne kritičnosti, med drugim predlagani sistem žrebanja članov tega organa, druga pa je neposredno dejala, da reforma ogroža pravico državljanov, da o njih odloča neodvisno pravosodje, saj naj bi šlo za poskus ošibitve in podrejanja sodnikov s strani politike. Nastop Lucie Baldovin je v dvorani požel najdaljši aplavz.

Minister Ciriani je ob robu dogodka komentiral, da neodvisnost sodstva sploh ni pod vprašajem in to tudi ne bi bilo v interesu vlade. Dodal je, da reforma prilagaja italijanski sistem »evropskim,liberalnim in zahodnim standardom«.