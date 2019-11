Meje svobodnega sovraštva

Odločitev italijanskega senata, da ustanovi posebno komisijo za preprečevanje sovražnega govora, je spet odprla vprašanje, kdaj je dopustno omejiti svobodo izražanja. V sklepu, ki so ga v sredo izglasovali senatorji leve sredine in Gibanja petih zvezd, piše, da bo komisija lahko tudi opozorila medije in upravitelje internetnih strani na primere nestrpnega govora in »prosila za umik objave s spleta in odstranitev vseh zadetkov spletnih iskalnikov«.

Vodja stranke Forza Italia Silvio Berlusconi je v pismu, ki ga je dnevnik Il Giornale včeraj objavil na prvi in tretji strani, poudaril, da liberalci ne morejo podpreti komisije, ki bi omejila svobodo govora. »Prepoved rasističnih dejanj in besed ne more načeti pravice do mnenja. Meja je tanka in je hkrati ključna za svobodo in demokracijo. Zato ne sme biti predmet improvizacije ali propagande,« je še zapisal.

Vendar tudi nekateri posamezniki v vrstah Forza Italie opozarjajo, da je sklicevanje na liberalne vrednote v tem primeru neustrezno. Prva podpisnica predloga o ustanovitvi komisije, dosmrtna senatorka in nekdanja taboriščnica Liliana Segre se je v pogovoru za dnevnik La Repubblica vprašala, kako lahko nekateri izražajo pomisleke ob predlogu, ki preganja sovražni govor. »V boju proti rasizmu se ne moreš vzdržati,« je pribila.

Tudi tržaška senatorka Forza Italia Laura Stabile pravi, da obžaluje svojo sredino odločitev. Med glasovanjem se je vzdržala, v pogovoru za naš dnevnik pa je povedala, da bi zdaj glasovala drugače.