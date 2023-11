Meloni in Golob o migrantih in izvajanju schengenskega sporazuma

Osrednja tema današnjih pogovorov v Rimu med slovenskim premierjem Robertom Golobom in italijansko predsednico vlade Giorgio Meloni bodo migracije oziroma ukrepi, s katerimi bi preprečili, da nadzor na mejah znotraj schengenskega območja postane trajen. Teme srečanja bodo, poleg Slovencev v Italiji, še aktualna zunanjepolitična vprašanja in dvostranski odnosi, saj je Italija po Švici in Nemčiji na tretjem mestu najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Goloba bosta v Rimu danes sprejela tudi predsednik poslanske zbornice Lorenzo Fontana in predsednik senata Ignazio La Russa, premier pa se bo mudil tudi na delovnem kosilu s slovensko senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc.

Meloni je zadnja od predsednikov vlad sosednjih držav, s katero se bo uradno srečal Golob. To sicer ne bo njuno prvo srečanje, saj sta se že večkrat pogovarjala ob robu mednarodnih dogodkov.

Po napovedih virov v kabinetu premierja bodo v ospredju migracije, glavno sporočilo, s katerim Golob odhaja v Rim, pa je, da je treba narediti vse, da schengen obstane in da nadzor na mejah med državami schengenskega območja ne postane trajen. Po poročanju Dela naj bi sicer Italija nadzor na meji s Slovenijo podaljšala vsaj do pomladi prihodnje leto, zelo verjetno pa še dlje. Ljubljanski dnevnik tudi poroča, da bo Golob v Rim prišel s sporočilom, da je treba storiti vse, da se schengenski režim ohrani. Slednji je namreč trenutno pod velikim vprašajem, saj nadzor na mejah izvaja že enajst evropskih držav, med temi tudi Slovenija, ki nadzoruje mejne prehode s Hrvaško in Madžarsko.