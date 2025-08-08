Melonijina vlada pred ustavnim sodiščem proti pravici do splava

Desna italijanska vlada premierke Giorgie Meloni je na zadnji seji pred poletnimi počitnicami sklenila, da bo pred ustavnim sodiščem izpodbijala sicilski deželni zakon, s katerim so za javne bolnišnice predvideli možnost razpisovanja natečajev za zaposlitev ginekologov in drugih zdravstvenikov z izključitvijo tistih, ki se sklicujejo na ugovor vesti in torej ne opravljajo prekinitev nosečnosti. Po Moliseju, kjer se na ugovor vesti sklicuje 90 odstotkov zdravnikov, je Sicilija druga dežela z najvišjo stopnjo zdravstvenikov, ki ne želijo opravljati splavov (81,5 %), zaradi česar je postavljena pod vprašaj pravica žensk do prekinitve nosečnosti.

Melonijina vlada meni, da razpisovanje zaposlitev za zdravnike, ki ne uveljavljajo ugovora vesti, predstavlja kršitev načela enakosti, torej diskriminacijo zdravnikov, ki ne opravljajo prekinitev nosečnosti.

Po nastopu na položaj premierke je Meloni zatrdila, da ne bo posegala v svobodo izbire in da si bo prizadevala za polno izvajanje zakona 194 iz leta 1978, ki je v Italiji legaliziral splav. Tokratna odločitev za izpodbijanje nedvoumno dokazuje, da je vladi med zaščito zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti, in zaščito pravice žensk do prekinitve nosečnosti, pomembnejša prva.