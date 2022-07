Michel Platini in Sepp Blatter oproščena korupcije

Švicarsko sodišče v Bellinzoni je nekdanja vodilna moža svetovnega in evropskega nogometa Seppa Blatterja in Michela Platinija danes oprostilo obtožb v sojenju zaradi suma goljufivega denarnega nakazila. Švicarsko zvezno kazensko sodišče je zavrnilo zahtevo tožilstva za pogojno kazen leto in osem mesecev zapora, medtem ko sta Blatter in Platini ves čas sojenja trdila, da sta nedolžna.

Blatter in Platini sta bila obtožena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin.

Sodili so jima zaradi spornega plačila dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011, v tistem obdobju je bila vrednost plačila 1,6 milijona evrov.

Plačnik vsote je bil Blatter, takrat predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je znesek za svetovalne storitve izplačal Platiniju, nekdanjemu slovitemu nogometašu in kapetanu Francije. Platini je sicer kasneje v obdobju od 26. januarja 2007 do 21. decembra 2015 zasedal položaj predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa).

Platinijevo svetovanje takratnemu prvemu možu svetovnega nogometa Blatterju segajo v obdobje od leta 1998 do 2002, ko je sklenil pogodbo za 300.000 švicarskih frankov na leto, plačilo pa je bilo izvedeno šele osem let pozneje.