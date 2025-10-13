Michelinovi ključi prvič tudi slovenskim hotelom

Na Michelinovem zemljevidu so se letos prvič znašli tudi slovenski hoteli. Michelinove ključe, ki so primerljivi z znanimi Michelinovimi zvezdicami, je letos namreč prejelo šest slovenskih hotelov. Največ, dva ključa, je prejel butični hotel Chalet Sofija.

V letošnjem vodniku je 1742 hotelov s po enim ključem, 572 s po dvema ključema in 143 hotelov s po tremi ključi, je zapisano na spletni strani Michelinovega vodnika. Italijanski hoteli so skupno prejeli 188 ključev, med njimi ni hotelov iz FJK.

Med prejemniki Michelinovih ključev je letos tudi šest slovenskih hotelov. Dva ključa je prejel luksuzni butični hotel Chalet Sofija nad Gozdom Martuljkom, po en ključ pa so prejeli hotel Grad Otočec, ljubljanska hotela As in Zlata ladjica, Nebesa na Livku nad Kobaridom in posestvo Peterc.

Priznanja Michelinovi ključi so prvič podelil lani. Michelinovi ključi so primerljivi z Michelinovimi zvezdicami, ki jih pri vodniku podeljujejo restavracijam.

Pri podeljevanju Michelinovih ključev ocenjevalci upoštevajo pet kriterijev: odličnost arhitekture in notranje opreme, kakovost in doslednost storitev, splošno osebnost in značaj, razmerje med ceno in kakovostjo ter prispevek k okolici ali lokaciji.

»Naši ključni hoteli ne izpolnjujejo le enega od teh meril. To so najboljši med najboljšimi v vseh kategorijah,« so zapisali.

Med sosednjimi državami je ključe poleg 188 italijanskih, prejelo še 10 hrvaških, 65 avstrijskih in 13 madžarskih hotelov.