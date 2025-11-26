Minister Han optimističen glede izgradnje centra pod bolnico Franja

Matjaž Han je na vabilo lokalnih Socialnih demokratov v Idrijo prišel v vlogi predsednika te stranke, a so ga zasuli z vprašanji s področja dela vlade, poročajo Primorske novice. Župana Tomaža Venclja je zanimalo, kakšne možnosti ima občina za povratek odškodnine za še nastajajočo škodo po stoletnem rudarjenju. Minister Han je obljubil organizacijo pogovora več pristojnih ministrstev, a ne odločitve v tem mandatu.

Minister Matjaž Han Idriji ni mogel zagotoviti skorajšnjega povratka rente za odpravo škod po rudarjenju. Pač pa je zagotovil, da je denar za sanacijo zaledja in same bolnice Franja v državnem proračunu, dodal še namero vlade za zagotovitev denarja za izgradnjo informacijskega centra pod muzejem. Ta ni uvrščen v proračun, a naj bi ministrstva denar zanj dobila s prerazporeditvijo svojih “proračunov”.