Ministra očarala skrb rezijanskih ljudi za kulturo in identiteto

Ko smo se danes odpravljali v Solbico v Reziji, kjer je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon popoldne sklenil svoj obisk Slovencev na Videmskem, nam je bilo takoj jasno, kako je tamkajšnja bitka za ohranitev rezijanščine in slovenščine zelo zahtevna, saj se v vaseh borijo z drastičnim upadom števila prebivalcev. Ob 15. uri v bistvu ni bilo nikogar naokrog, čeprav so tamkajšnji kraji tako lepi, da jemljejo dih. »Nas je natanko sto,« je povedala domačinka Luigia Negro, ki jo poznamo kot rezijansko družbeno-kulturno delavko, ki si neutrudno prizadeva za ohranitev in promocijo kulturne dediščine Rezije. Sama je med drugim predsednica Muzeja rezijanskih ljudi v Solbici, po prostorih katerega je danes vodila ministra, ki so ga spremljali generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc in konzul Peter Golob, ob njih sta bila še Ivan Ciccone in Sandro Quaglia, ki sta predstavljala SKGZ in SSO na Videmskem.

»Prvič sem v Reziji kot minister. Pozitivno sem presenečen nad voljo in željo, s katerima naši ljudje tu ohranjajo našo kulturo in identiteto. Mi jih podpiramo s finančnimi sredstvi, pogovarjali pa smo se tudi o tem, kako bi lahko ta prostor še dodatno promovirali s financiranjem določenih turističnih produktov. Podpiramo seveda vsa prizadevanja, ki gredo v smer čezmejnega povezovanja,« je za Primorski dnevnik danes v Solbici dejal Matej Arčon.