Ministrica postala mamica

Avstrijska ministrica za pravosodje Alma Zadić je na Facebooku sporočila, da je 6. januarja ob 23. uri in 23 minut rodila sina. Kot je sporočila, sta z možem, ki bo do marca na očetovskem dopustu, presrečna. Ministrica je tudi prosila javnost, naj spoštuje zasebnost družinice.

Zadićeva, ki bo maja dopolnila 37 let, je po rodu iz Tuzle v Bosni in Hercegovini. Med vojno na Balkanu se je z družino preselila na Dunaj, kjer je diplomirala iz prava, nato je študirala še v več državah, tudi v Italiji in ZDA.

Ministrica je postala lani na predlog Zelenih.