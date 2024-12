Minula noč najbolj mrzla pri Beli peči in v Plodnu

V minuli noči se je živo srebro ob jasnem nebu in popuščanju vetrov po pričakovanjih tudi v nižinah FJK povečini spustilo pod ničlo. Najnižjo nočno temperaturo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Beli peči, in sicer -14,5 stopinje Celzija ter v Plodnu, -11,1 stopinje Celzija. V obeh krajih so se tudi današnje najvišje dnevne temperature obdržale pod ničlo. Povsod po deželi je bila noč mrzla, še najbolj pa v zatišnih legah oz. v krajih, kjer je burja popustila.

Najvišje dnevne temperature so namerili na Videmskem in na Goriškem. Najtopleje je bilo v Ariisu, kjer so zabeležili 10,9 stopinje Celzija, sledijo kraj Camino prav tako na Videmskem z 10,8 stopinj Celzija, Červinjan 10,5 in Koprivno z 10,1 stopinje Celzija. Mrzel zrak se bo še zadrževal nad nami tudi v bližnjem obdobju.

Jutri bodo temperature povečini podobne današnjim.

Danes bo sončno, noč na nedeljo bo mrzla.

Jutri bo sprva delno jasno ali zmerno oblačno, zvečer bo naše kraje dosegla nova hladna vremenska fronta in se bo vreme poslabšalo.