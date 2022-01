Mlada smučarka poškodovana v Forni di Sopra

Reševalci so ob 12.30 posredovali na smučarski progi Davost v kraju Forni di Sopra, kjer se je poškodovala mlada smučarka. Iz še nepojasnjenih vzrokov, morda zaradi izgube nadzora nad smučmi ali zaradi nenadne slabosti, se je zaletela v objekt ob progi. Na pomoč so poklicali drugi smučarji. Prvo pomoč so ji nudili karabinjerji ob smučarskih progah, ki so bili v bližini.

Na kraj je nato priletel reševalni helikopter iz Campoformida, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče, so sporočili zdravniki.