Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so danes ob 15. uri posredovali pri jezeru Avostanis v Karnijskih Alpah, kjer je mladega tržaškega plezalca ugriznila kača. Tam je bil s skupino prijateljev, ki so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Kača ga je ugriznila v nogo v trenutku oddiha. Prva sta ga dosegla gorska reševalca, ki sta bila v bližini v zavetišču Pramosio. Mladi plezalec je uspel fotografirati strupenjačo, ki ga je ugriznila in jima je pokazal fotografije. Ugotovila sta, da gre po vsej verjetnosti za modrasa, kar bodo morali sicer še potrditi strokovnjaki. Tržaškega plezalca so potegnili na helikopter in ga prepeljali v tolmeško bolnišnico.