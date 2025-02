Mladi Evropejci vse bolj nomadski

Evropska mladina je vse bolj nomadska. Med najbolj mobilnimi so mladi v starosti od 15 do 29 let. Leta 2023 je 11,9 % mladih živelo v državi, ki ni tista, katere so državljani. Številni študirajo ali delajo v državi, v kateri niso bili rojeni. Vendar pa to ni čas za brezskrbno zabavo evropske mladine, ugotavlja prispevek Evropskega novinarskega središča, skupnega projekta evropskih tiskovnih agencij, katerega članica je tudi Slovenska tiskovna agencija.

Razlogi, zakaj se mladi odločajo, da bodo spakirali kovčke in zapustili domovino, so v državah EU podobni - prednjačijo gospodarske razmere in pomanjkanje priložnosti. Tudi v Italiji mladi razmišljajo o prihodnosti v tujini. Po podatkih Nacionalnega statističnega urada (Istat) se je v zadnjih desetih letih v tujino preselilo več kot 300.000 Italijanov, starih od 25 do 34 let. Svojo odločitev utemeljujejo z nizkimi plačami, neskladjem med ponujenimi delovnimi mesti in njihovimi kvalifikacijami ter pomanjkljivimi javnimi storitvami. Med mladimi, ki odhajajo v tujino, se povečuje delež diplomantov.