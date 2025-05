Mladi se v lestvicah o kakovosti življenja le delno prepoznavajo

Mladim najvišjo kakovost življenja med vsemi pokrajinami v Italiji zagotavlja goriška, ki je bila že lani na prvem mestu, tržaška pa je kar se tega podatka tiče na četrtem mestu. Pa ocene, ki so jih ob priložnosti Festivala ekonomije v Trentu pripravili in objavili v italijanskem finančnem dnevniku Il Sole 24 Ore, res držijo?

Zanimalo nas je izvedeti, če se izkušnje mladih Goričanov in Tržačanov ujemajo s sliko, ki jo je fotografirala omenjena raziskava. Za komentar o tem smo vprašali 21-letno Goričanko Aleksijo Primosig in 29-letnega Tržačana Iljo Kocijančiča.

Vpliv EPK

Študentke mednarodnih in diplomatskih ved Aleksije Primosig letošnja najvišja uvrstitev Gorice po kakovosti življenja za mlade ni toliko presenetila, saj gre za podatek, ki se je pokazal že lani ob tem času, je dejala. Zdi se ji še kar verjetno, da na dobre rezultate pri dejavnikih, ki beležijo kulturno ponudbo oz. prireditve in koncerte, vpliva dogajanje okrog evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici. Omeni koncerte, gledališke predstave, razstave

»Lahko rečemo, da prihaja do nekakšnega prebujenja mesta, ki je bilo še donedavnega za nas mlade nekako ... mrtvo,« še doda sogovornica, ki občasno nastopa tudi kot didžejka.

»Lestvica bolj rožnata kot resnica«

Ilja Kocijančič, ki je zaposlen na slovenskem programskem oddelku deželne izpostave javne radiotelevizije Rai meni, da je za Trst slika, v dnevniku Il Sole 24 Ore, precej bolj »rožnata« od dejanske. Kocijančič sicer priznava, da se je predvsem na področju ponudbe raznih prireditev, zlasti glasbenih, po koronavirusni pandemiji slika rahlo izboljšala. »A gre za prizadevanja ‘od spodaj navzgor’, torej mladih, ki se organizirajo, da pride do kakega dogodka, ne pa za pobude, ki bi prišle od lokalnih uprav ali institucij,« navede član punk benda Frakaestropa, ki sicer igra tudi elektroniko.

Goričanka in Tržačan torej - če povzamemo - svoji mesti le delno prepoznavata v oceni, ki jo ponuja finančni dnevnik.