Mladoletnik iz Postojne pretepel mlada tujca

Policisti iz Postojne so izsledili in ovadili 16-letnega Postojnčana, ki je 17. septembra v enem od mestnih parkov pretepel dva tujca. Žrtvi napada sta bila afganistanska državljana, 20-letnik in 17-letnik, ki imata začasno prebivališče v Postojni. Domačin je z udarcem v glavo 20-letniku povzročil večjo razpočno rano nad očesom, 17-letniku pa manjšo razpočno rano nad ušesom. Policisti so pri ogledu kraja zavarovali dokaze. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so izsledili storilca. 16-letnega Postojnčana bodo kazensko ovadili na Okrožno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršil kaznivo dejanje nasilništva.