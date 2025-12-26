»Mnogi pirotehniko še vedno pogosto uporabljajo neodgovorno«

Pirotehniko v prazničnih dneh po ugotovitvah policistov mnogi kljub številnim opozorilom še vedno uporabljajo neodgovorno. Prepovedane pirotehnične izdelke so letos že zasegli tudi na območju Policijske uprave (PU) Koper. Število s tem povezanih klicev na številko 113 je sicer v primerjavi z enakim obdobjem lani podobno. Napovedujejo pa, da se bodo klici v prazničnih dneh stopnjevali, še posebej na silvestrovo.

Zasegi in prijave v porastu

Obravnave ob uporabi pirotehničnih sredstev evidentirajo glede na posledice dejanja. Med drugim jih razvrščajo med požare, kršitve javnega reda in miru, poškodovanja tujih stvari ter kršitve v zvezi z zakonom o zaščiti živali. Podatki o zasegih pirotehničnih izdelkov za lani in predlani sicer kažejo na porast. Lani so jih zasegli 1451, kar je občutno več kot 840 zaseženih pirotehničnih izdelkov leta 2023. Ob tem so zaznali porast prijav občanov.

Po slovenski zakonodaji je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Za vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije in so za fizične osebe prepovedana, ni kazniva zgolj njihova uporaba, temveč že sama posest. Ni pa dovoljeno pirotehnike kategorije F1 uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih v bližini bolnišnic, javnih prevoznih sredstvih in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja. Prav tako je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov. Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.