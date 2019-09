Močan potres v Pakistanu

Pakistan je danes ob 16.01 po krajevnem času (po našem času ob 13.01) prizadel močan potres. Žarišče je bilo jugovzhodno od Islamabada. Dosegel je magnitudo 5,8. Najhuje je prizadel pakistanski del Kašmirja, tamkajšnji viri poročajo o več kot sto poškodovanih in o hujši gmotni škodi, poškodovane so bile med drugim hiše in ceste. Epicenter je bil v bližini mesta Mirpur, potres pa so čutili tudi v Afganistanu in v Indiji. Zadnji močnejši potres na območju Islamabada je bil leta 2015, ko je življenje izgubilo skoraj 400 ljudi.