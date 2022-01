Močno sneženje in rekorden mraz na jugu Balkana

Jug Balkana se je danes zbudil v polarnem jutru s temperaturami globoko pod ničlo. Večina držav se je znašla v primežu snežnih neviht in hudega mraza, ki povzročata predvsem težave v prometu. Marsikje poročajo o snežnih nevihtah in rekordno nizkih temperaturah. Mraz, sneg in veter so ohromili Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črno goro, Grčijo in Turčijo.

Na Hrvaškem so današnjo najnižjo temperaturo izmerili ob 7. uri v Sinju, kjer se je živo srebro spustilo na -11 stopinj Celzija. V Severni Makedoniji je bilo najhladneje v Mavrovi Anovi in Berovem, kjer so izmerili minus 20 stopinj. V Srbiji je bilo ob 8. uri najhladneje v Sjenici, kjer je živo srebro padlo 24 stopinj pod ničlo. Ledeno jutro se je zasvetilo tudi v BiH, kjer je Sarajevo bilo obdano z ledom, zjutraj pa so ponekod v mestu izmerili minus 17 stopinj.

V Črni gori so danes v jutranjih urah izmerili rekordno nizko temperaturo, minus 33,2 stopinje Celzija. Doslej je bila najnižja zabeležena temperatura v Črni gori izmerjena leta 1985 in je bila minus 32 stopinj Celzija.

Tudi v Grčiji so se vremenske razmere zaostrile, saj je več tisoč voznikov zaradi obilnega sneženja v grški prestolnici Atene in v osrednji Grčiji noč preživelo v avtomobilih. Večina letov z letališča v prestolnici je bila odpovedanih, vojaške enote pa so bile napotene, da ljudi iz avtomobilov namestijo v hotele. Samo na območju Aten je davi obtičalo približno 1200 avtomobilov. Do kaosa je v veliki meri prišlo, ker v Grčiji zimske pnevmatike na vozilih niso obvezne. Na območju Aten pozimi običajno namreč zelo redko sneži.