»Moj cilj je, da v dokumentarcu ni Palestincev, temveč samo Izraelci«

Mohammed Alatar ne izključuje možnosti, da ga bodo ubili. Palestinski filmski režiser in aktivist za pravice zatiranih je to povedal na srečanju, ki je potekalo v začetku prejšnjega tedna v Trstu na pobudo društva Salaam Ragazzi dell’Olivo. V kavarni Knulp je predstavil osnutek dokumentarnega filma o izraelskem zatiranju Palestincev na Zahodnem bregu. Dokončal ga bo s prispevki, ki mu jih v Italiji pomaga zbirati mreža propalestinskih organizacij.

Ob koncu dolgega večera je pristal na pogovor za Primorski dnevnik.

Kakšno je bilo vaše otroštvo?

Odraščal sem v begunskem taborišču v Jordaniji. Ko bi moral v tretji razred, smo dobili šolo, vse ostalo smo pogrešali. Vsak dan smo bìli boj za hrano. Dolgo smo čakali, da nam jo Združeni narodi dostavijo, in ko so nam jo, smo neskončno čakali v vrsti. Živeli smo od milosti, kar seveda vpliva na duha in na samozavest. Toda to življenje me je naredilo takšnega, kot sem zdaj – vem, da moram iz tega narediti nekaj večjega.

Predstavljate osnutek svojega novega dokumentarca o preganjanju Palestincev v Zahodnem bregu. Ljudem pokažete tudi izraelskega naseljenca, ki je v kamero izjavil, da ni druge rešitve kot smrt vseh Palestincev ...

On je dobesedno rekel: »Ne vidim druge rešitve, razen da jih vse pobijemo.«

Je to izrekel v vašo kamero?

Ne, to je posnetek iz arhiva turške televizije.

Pa bi vi kot Palestinec uspeli prepričati Izraelca, da stopi pred vašo kamero?

Seveda. Vsi pričevalci, ki ste jih danes videli na ekranu, so Izraelci. Tisti, ki je rekel, da gre za fašizem, je na primer pravnik.

Ki pa zagovarja Palestince. Bi vam za svoj dokumentarec uspelo pridobiti pričevanje protipalestinskega Izraleca?

Da. Moj cilj je, da v dokumentarcu ne nastopi noben Palestinec, pač pa samo Izraelci. Intenzivne stike imam tudi z vplivno gospo med izraelskimi naseljenci. Poslal sem ji elektronsko sporočilo in ji napisal, kdo sem, ji napisal, da vem, kaj misli, a da bi njena stališča rad razumel iz prve roke. Mislim, da sem blizu temu, da dobim njeno izjavo. Želim si prikazati zgodbo z izraelske strani: kaj razmišljajo, kakšna je njihova ideologija, kakšen je njihov cilj. Saj je pravi trenutek za to. Zelo odprto in iskreno govorijo o tem, kaj želijo storiti.