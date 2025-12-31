Na današnjem tržaškem silvestrovanju poostren varnostni nadzor

Tržaški organi pregona so na nocojšnje silvestrovanje na prostem pripravljeni. Na terenu bo približno 40 pripadnikov specializiranih policijskih enot, dodatnih dvajset policistov in karabinjerjev iz teritorialnih enot ter še okoli dvajset varnostnikov, ki bodo nadzorovali območje med Kavano in Ponterošem. Varnostne ukrepe bo policija izvajala v okviru protokola o sodelovanju z Deželo FJK in stanovsko organizacijo gostincev Fipe. Po mestu bodo patruljirali tudi policisti v civilu.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočila Lilia Fredella, ki je takoj poudarila, da na tem srečanju ne bodo govorili niti o letnem obračunu dela policije niti o preiskavi umora nekdanjega zlatarja, 73-letnega Nicole Granierija, ki so ga pred dnevi našli mrtvega v njegovem stanovanju v Trstu.

Brez stekla in alkohola

Kvestorica se je osredotočila na obsežen varnostni načrt, ki temelji na več občinskih odlokih, ki jih je izdal župan mesta in jih je nato obravnaval prefekt. Med ključnimi ukrepi sta odlok o omejeni rabi steklenih predmetov in odlok o prepovedi prenašanja alkoholnih pijač nad določeno stopnjo alkohola. Varnostni sistem bo v veljavo stopil danes ob 18. uri in bo trajal ves čas novoletnega praznovanja.

Kot je povedala kvestorica, na Velikem trgu pričakujejo velike množice ljudi. Silvestrski koncert si bo lahko ogledalo največ deset tisoč obiskovalcev, ki bodo pred vstopom na prizorišče deležni kontrolnih pregledov. Varnostniki bodo obiskovalce šteli z napravo za štetje. Prizorišče bo mogoče zapustiti in se nanj ponovno vrniti, je pojasnila kvestorica, ki je spomnila tudi, da bo pomol Audace za vse obiskovalce zaprt že od 20. ure dalje.