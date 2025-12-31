Primorski dnevnik v petek ne bo izšel

Kot v začetku iztekajočega se leta se bo tudi v petek, 2. januarja 2026, zgodilo, da Primorski dnevnik ne bo izšel, ker bo na prvi dan v letu, 1. januarja, kolektiv časopisa miroval in bo delovalo le spletno dežurstvo. To potem, ko se je sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika sestal z vodstvom Družbe za založniške pobude DZP PRAE in pogovoril z ostalimi zaposlenimi. Razlog je tudi tokrat manjša dotacija od predvidene v okviru sredstev, ki jih časopis prejema iz zaščitnega zakona, deli pa jih Avtonomna Dežela Furlanija - Julijska krajina v okviru sprejemanja svojega letnega proračuna, obenem je tudi prisotna želja po nadaljevanju vlaganja v digitalizacijo ter krepitev spletnih vsebin, cilj pa je zagotoviti dolgoročno vzdržnost finančnega okvira podjetja DZP PRAE, založnika Primorskega dnevnika. Dosedanje premišljeno upravljanje z resursi je Primorskemu dnevniku omogočilo, da kljub nižjim dotacijam zaenkrat ni šel v drastične varčevalne ukrepe, ki bi vplivali na njegovo kakovost, še vedno pa so prisotne neznanke, ki zahtevajo previdnejše razporejanje sredstev s ciljem, da se zaščitijo delovna mesta mlajših kolegov in omogočijo razvojne investicije. Zato se bomo tudi v prihajajočem letu odpovedali enemu ali več praznikom, ki običajno za nas niso dela prosti dnevi.

Sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika