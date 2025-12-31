VREME
Sreda, 31 december 2025
Dvojezični projekt Poljubacio še danes v nakupovalnem centru Montedoro

Stojnica projekta manjšinskih krovnih organizacij se bo v novem letu selila v Vileš

Jadran Vecchiet |
Trst |
31. dec. 2025 | 7:33
    Dvojezični projekt Poljubacio še danes v nakupovalnem centru Montedoro
    V nakupovalnem središču Montedoro mimoidoče nagovarjata Amy Kraljič in Martin Lissiach (FOTODAMJ@N)
Kdo zna skuhati dvojezični brodet? In koliko narečnih izrazov izhaja iz manjšinskih jezikov? To in še marsikaj lahko interesenti še danes v sklopu projekta Poljubacio preizkusijo v nakupovalnem središču Montedoro pri Žavljah. Projekt, ki je nastal na pobudo krovnih organizacij SKGZ, SSO in Italijanske unije, je omogočilo 150.000-evrsko financiranje iz sklada za male projekte EZTS GO. Pred postankom v Montedoru je stojnica že stala v dveh novogoriških Supernovah, v novem letu se bo projekt selil v Vileš, v tamkajšnji Tiare.

Včeraj dopoldne je bilo prometa in posledično zanimanja za dvojezičnost manj kot med vikendom, sta razložila Martin Lissiach in Amy Kraljič. Med prazničnim koncem tedna pa je bilo zanimanja res veliko. »Nakupovalna središča so kraji srečevanja,« je ocenil Lissiach. Krovne organizacije so se za projekt v veleblagovnicah odločile ravno zato, ker se prebivalstvo v njih pomeša. Četverica nakupovalnih središč, na katere so se obrnili, je projekt prepričano podprla. Stojnico so hoteli postaviti prav v teh veleblagovnicah, nobena ni zavrnila prošnje. Nekatere so prostor dale na razpolago brezplačno.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

