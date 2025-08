Mojca Širok je v Rimu ostala sama

Mojca Širok je sredi leta 1999 postala rimska dopisnica RTV Slovenija in to ravno v času, ko se je v poslanski zbornici pričela obravnava zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Nato se je za nekaj časa vrnila v Ljubljano kot voditeljica osrednjega TV dnevnika, potem je kot dopisnica službovala v Bruslju in sedaj je znova v Rimu. V italijanskem glavnem mestu je nasledila Janka Petrovca, ki svojo novinarsko pot nadaljuje v Kopru kot odgovorni urednik tamkajšnjega radia.

O svojem razgibanem poklicnem življenju je Mojca Širok govorila v sklopu poletne delavnice za prevajalke in prevajalce SateLIT. Za Založništvo tržaškega tiska jo je na Volčjem Gradu pri Komnu na svoji domačiji priredila Martina Kafol, ki je tudi vodila pogovorno srečanje z novinarko po rodu iz Nove Gorice. Ko je dopisnica prišla v italijansko glavno mesto, so dogajanja v Italiji za medije v Sloveniji »pokrivali« štirje dopisniki. Poleg nje, so dopisniško delo opravljali Tone Hočevar (Delo), danes že pokojni Andrej Mrevlje (Dnevnik) in Jerca Kos (STA in Pop TV), katerim je treba dodati dopisnika Primorskega dnevnika ter Radia Trst A in slovenske televizije RAI Stojana Spetiča.