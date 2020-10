Monsinjor, ki ga ni strah oblasti

Boj za pravice Benečanov je v popolnem sozvočju s Kristusovim naukom, je prepričan monsinjor Marino Qualizza, ki je za svoj osemdeseti rojstni prejel dve zelo dragoceni darili. Dokumentarec o njegovem življenju, ki sta ga za deželni sedež RAI posnela Erika in Jure Škrlep (premiera je bila v torek v špetrskem SMO), in knjigo »Benečija naš dom«, ki jo je njemu v čast izdala zadruga Most. Predstavili jo bodo jutri ob 18.30 po slovenski maši, ki jo slavljenec daruje vsako soboto v špetrski cerkvi, medtem ko ob nedeljah mašuje v Dreki.

Življenje msgr. Qualizze, ki se je rodil v Podutani, je podobno odprti knjigi in je zelo tesno povezano z življenjem Slovencev na Videmskem, posebno v Nadiških dolinah. Teolog, ki je doktoriral iz dogmatske teologije na rimski Gregorianski univerzi, ni bil nikoli vzvišen intelektualec, svoje zelo obširno znanje in veliko razgledanost je uporabljal v vsakdanjem boju za pravice in proti krivicam, ki so jih bili deležni Beneški Slovenci. Če je bilo potrebno, tudi v polemiki in odkritem sporu z uradno cerkveno oblastjo, ki je bila na Videmskem dolga leta pod (kvarnim) vplivom Slovencem nenaklonjene politike. Potem so se stvari na srečo obrnile na glavo, za kar nosijo zaslugo tudi ljudje, kot so Qualizza in beneški Čedermaci, katerim je težka zgodovina konec koncev dala prav.