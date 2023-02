Morje se je »umaknilo«

Na Arsovi mareografski postaji v Kopru so te dni izmerili najnižjo gladino morja v zadnjem času, ki je znašala okoli 120 centimetrov. Kot je danes za STA pojasnil hidrolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Golob, gre za relativno kratkotrajen pojav, podobni minimumi pa se v naslednjih dneh ne bodo več pojavljali.

Do izrazitejše nizke gladine morja pride ob sovpadanju visoke amplitude plime in oseke, ki se zgodi v času polne in prazne lune, prisoten pa mora biti tudi visok zračni tlak. »Vpliv zračnega tlaka, konkretno v primeru nedelje in ponedeljka, doda še dodatno 30-centimetrsko znižanje gladine,« je razložil Golob.

Minimum, izmerjen v nedeljo in ponedeljek, je bil približno za en meter nižji od povprečne višine gladine morja, ki znaša okoli 224 centimetrov.

Podobni minimumi se po oceni hidrologa v naslednjih dneh ne bodo več pojavljali. Razlog za to je zmanjšana amplituda plimovanja zaradi vpliva lune, ob tem pa bo zračni tlak v prihodnjih dneh padal.

Pojav je relativno kratkotrajen, saj tako nizko gladino morja zabeležimo v času najbolj izrazite oseke, nato pa se morje zaradi svojega dnevnega gibanja ponovno dvigne, je dodal Golob.

Izpostavil je še, da uporabniki lahko na njihovi spletni strani spremljajo plimovanje skozi vse leto. Medtem ko je astronomsko plimovanje predvidljivo, pa ni znano, kakšno bo ob tem vreme, ki lahko gladino morja nepričakovano dodatno dvigne ali zniža.

O izjemno nizki morski gladini že nekaj dni poročajo tudi iz drugih delov Jadrana. V Benetkah po nekaterih kanalih gondole in druga plovila sploh ne morejo pluti, številna so obtičala v blatu. Že pred dnevi so o umiku morja poročali tudi z nekaterih hrvaških otokov, kjer so sprva celo ugibali, da je šlo za posledico močnega potresa, ki je 16. februarja stresel Krk, a so strokovnjaki zatrdili, da potres ni bil vzrok pojava.