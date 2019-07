Motorist podlegel poškodbam

Danes ob 7.48 se je na cesti med Ilirsko Bistrico in Dolenjami pripetila huda prometna nesreča. Po prvih podatkih jo je povzročil voznik osebnega avtomobila, 62-letni češki državljan, ki je vozil proti Jelšanam. Sredi blagega desnega ovinka je zapeljal preko sredinske črte na nasprotno vozišče in čelno trčil v motorno kolo BMW K1300, ki ga je vozil 47-letnik iz okolice Ljubljane. Motorist je padel in se hudo poškodoval. Na kraju so ga oživljali, z rešilcem so ga nato prepeljali v UKC Ljubljana. Pozneje so iz bolnišnice sporočili, da je umrl.

Pri padcu se je poškodovala tudi njegova 35-letna sopotnica, ki so jo prepeljali v izolsko bolnišnico. Povzročitelju sledi kazenska ovadba.