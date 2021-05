Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Musaka iz krompirja

Nisem velik ljubitelj grške kuhinje, čeprav so mnoge njene prvine romale tudi nekoliko severneje na Balkan, na primer med Srbe.

Značilnost grških jedi so, kot pri vseh mediteranskih narodih, obilica zelenjave, olivno olje, prisotnost jagnjetine povsod, v obmorskih krajih in na otokih, ki jih Grčija ima nič koliko, okusne ribje jedi.Zelo dobri so tudi ovčji in kozji siri, ki jih je seveda več vrst, od svežih do starih.

Na vino se moramo privaditi, saj »retsina« ni vsem všeč.

Ena od grških jedi, ki je romala daleč na sever, je na primer musaka. V Grčiji jo lahko naročimo v vsaki gostilni, ponudili pa nam bodo različne vrste musake.

Nekje jo pripravljajo iz bučk, drugje iz jajčevcev, še drugje pa iz krompirja.

Nemalokrat nam servirajo musako, v kateri so skupaj krompir in jajčevci.

V vseh primerih je jed zelo okusna in je po mojem mnenju tudi primerna za poletne dni, čeprav je jed, ki ne pozna letnih časov. Po mojem mnenju je najbolj okusna musaka iz krompirja in ta recept vam bom posredoval.

Potrebujemo:

1 kg krompirja

3/4 kg mešanega mletega mesa (govedine, teletine, če vam je všeč tudi jagnjetine)

4 srednje velike paradižnike

2 čebuli

lonček kisle smetane

3 jajca

rožmarin

majaron

sol

poper

olivno olje

Čebulo na olju zlato zarumenimo, dodamo meso in pražimo 10 minut, nakar dodamo majaron in rožmarin, na kockice zrezan paradižnik, ki smo ga prej olupili in iz njega odpravili semenčka in vodo (olupimo ga z lahkoto, če ga pomočimo 30 sekund v vrelo vodo). Ko se je masa mesa in paradižnika skoraj posušila, solimo in popramo. Krompir zrežemo na 3 mm debele rezine, ki jih zložimo v pekač, po možnosti lončen, če pa ga nimate bo dober tudi iz jenskega stekla ali iz čisto navadne pločevine. Pekač moramo pred tem namazati z olivnim oljem. Na plast krompirja položimo plast mesa, nadaljujemo s krompirjem, s katerim tudi končamo. Dobro zmešamo jajca s kislo smetano in če hočete z žlico moke ter s tem prelijemo krompir. Tudi prgišče nastrganega parmezana ne bo odveč, čeprav to ni zelo grško. Pekač damo v pečico, ki smo jo poprej segreli na 180 stopinj in pečemo tričetrt ure. Jed postrežemo v posodi, v kateri se je pekla.

Če hočemo, lahko krompir delno nadomestimo z jajčevci.

Te moramo zrezati na rezine, jih osoliti in pustiti pol ure, da počivajo, da izgubijo grenki sok. Nato jih na hitro operemo in obrišemo, povaljamo v moko in ocvremo v vročem olju. Nalagamo plast krompirja, plast mesa in plast jajčevcev, skušamo vedno končati s plastjo krompirja.

Ivan Fischer