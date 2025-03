Musk pisal tudi italijanskim uslužbencem v Avianu

Razvpito pismo neformalnega vodje ameriškega urada za učinkovitost (Doge) Elona Muska javnim uslužbencem v ZDA, da morajo opisati dejavnost v minulem tednu, pri čemer se ob pomanjkanju odgovora omenja možnost odpovedi, so prejeli tudi italijanski civilni uslužbenci ameriških vojaških oporišč, tudi v Avianu v Furlaniji - Julijski krajini.

Dogodek je uslužbence zbegal, iz odgovorov predstavnikov oporišča in agencije Aafes, ki je pristojna za komercialne storitve, pa ni bilo jasno, ali določila ameriške administracije veljajo tudi za civilne uslužbence v Italiji. Da so slednji podvrženi italijanski zakonodaji in zaposleni na podlagi italijanskih pogodb, pa opozarjata sindikata Fisascat Cisl in Uiltucs, ki sta takoj zahtevala sestanek s predstavniki oporišča in omenjene agencije. Opozarjata tudi, da bi morali primere obravnavati na nacionalni ravni sindikati in ameriška pogajalska komisija.

Odzvala se je tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je tak način dela označila za ideološkega in ustrahovalnega ter zato nesprejemljivega. Od italijanske vlade je zahtevala, naj ukrepa, da se dokončno in formalno pojasni, da se od italijanskih uslužbencev v ameriških oporiščih ne sme zahtevati, naj odgovorijo na zahteve ameriške vlade.