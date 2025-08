Na avtocesti A4 se je popoldne promet zgostil, tudi jutri možni zastoji

Po mirnem jutru se je popoldne promet na avtocesti A4 zgostil, poroča družba Autostrade Alto Adriatico. Ob 17. uri so danes zabeležili podobno število vozil kot lani ob istem času in do poznih večernih ur pričakujejo, da bodo našteli okrog 190.000 vozil.

Od poldneva so začeli nastajati zastoji. Največje težave so zabeležili med San Giorgiom in vozliščem pri Palmanovi, kjer je bila kolona občasno dolga pet kilometrov. Gre predvsem za povratnike iz letovišč, ki se vračajo v Avstrijo ali za turiste, ki potujejo v Slovenijo in Hrvaško.

Na cestninski postaji pri Moščenicah je okrog 16. ure nastal dvokilometrski zastoj, kar je približno polovica kot lani. Vedno več je namreč turistov, ki se proti Sloveniji in Hrvaški vozijo po avtocesti A34, pri Vilešu v smeri Gorice, ali se odločijo za izvoz pri Redipulji, ugotavljajo pri družbi Autovie Alto Adriatico.

Promet je bil danes občasno upočasnjen tudi med San Donajem in Cessaltom.

Jutri prav tako pričakujejo gost promet, pri čemer bo verjetno občasno upočasnjen ves dan zlasti proti Trstu in popoldne tudi proti Benetkam.