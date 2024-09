Na avtocesti A4 v noči na nedeljo podrli nadvoz (foto)

V minulem koncu tedna so v noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne na avtocesti A4 opravili več del, povezanih z gradnjo tretjega voznega pasu. Podrli so nadvoz med krajema Pradipozzo in Lison, polagali so drenažni asfalt pri Portogruaru in na novo tlakovali počivališče Calstorta jug. Opravili pa so tudi več kontrol na nadvozih.

Med San Donajem in Portogruarom v smeri Trsta je bila avtocesta zaprta od sobote, ob 20. uri, do nedelje, ob 8. uri. Med Latisano in Cessaltom v smeri Benetk pa je bila zaprta od sobote, ob 20. uri, do nedelje, ob 12. uri. Nastalo je nekaj nevšečnosti in je bil promet mestoma upočasnjen. Zaradi obvozov se je potovalni čas v obe smeri podaljšal.