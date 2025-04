Na avtocesti odložil pet vreč smeti

Policisti so izsledili moškega, ki je v preteklih dneh na avtocesti A28 na območju občine Sacile na Pordenonskem, odložil pet večjih vreč smeti ob zabojniku. Gre za 30-letnega državljana Pakistana, ki živi v Trevisu.

Policisti so si ogledali posnetke videonadzornih kamer in preverili avtocestne tranzite, pri čemer so tudi ob informacijah, ki jim jih je nudil drugi voznik, izsledili kršitelja in ga prijeli. Naložili so mu kazen. Ugotovili pa so tudi, da je sedel za volanom z lažnim vozniškim dovoljenjem. Naložili so mu še visoko globo, za avtomobil pa so odredili trimesečno prepoved vožnje.