Danes popoldne je okrog 15.30 prišlo do prometne nesreče na avtocestnem priključku A4 med Latisano in Portogruarom v smeri proti Benetkam, pri čemer sta trčila avtomobil in tovornjak. V nesreči se ni nihče poškodoval, za vsak slučaj so poslali reševalni helikopter. Promet je normalno stekel ob 17. uri, a je še vedno prihajalo do daljših zastojev.