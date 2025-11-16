Na avtocestnem omrežju FJK več prometa in manj nesreč

Na deželnem avtocestnem omrežju FJK, ki ga upravlja družba Autostrade Alto Adriatico, bodo letos prvič zabeležili več kot 54 milijonov tranzitov, kar je dva milijona več kot lani in štiri milijone več kot leta 2023. Hkrati pa se je stopnja prometnih nesreč občutno zmanjšala.

Avtomobilski promet se je v primerjavi s preteklim letom povečal za skoraj 5 odstotkov, tovorni pa za približno dva odstotka. Od leta 2002 pa so se številke skoraj podvojile in se je skupno število tranzitov povečalo za skoraj 20 milijonov.

Občuten porast prometa pripisujejo zlasti izgradnji tretjega voznega pasu, ki trenutno dosega skoraj šestdeset kilometrov, pri čemer je pot od Trsta do Benetk ali do turističnih in logističnih središč bolj tekoča, je izpostavil predsednik družbe Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco.

Več kot zadovoljivi so tudi podatki o nesrečah, izpostavljajo pri družbi Autostrade Alto Adriatico. Stopnja nesreč se je v zadnjih dvajsetih letih zmanjšala za dve tretjini. Incidenca je trenutno 4,5 nesreče vsakih sto milijonov vozil, kar je občutno manj od vsedržavnega povprečja, ki znaša 6,2 nesreče vsakih sto milijonov vozil. Rahlo pod vsedržavno povprečje se je stopnja nesreč spustila tudi na doslej najbolj občutljivem odseku med Portogruarom in San Donajem. K izboljšanju podatkov so pripomogli tudi preventivni ukrepi, ki so jih izvajali skupaj s policisti, izpostavljajo pri družbi Autostrade Alto Adriatico.