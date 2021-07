Na Bledu vse manj obiskovalcev

Blejski grad, ena najbolj obiskanih slovenskih znamenitosti, močno občuti posledice pandemije covida-19. Trenutno ga dnevno v povprečju obišče okoli 600 ljudi, kar je štirikrat manj kot pred dvema letoma. Predvsem pa se v Zavodu za kulturo Bled bojijo jeseni in zime, zato skrbno varčujejo. Zaustavili so tudi investicije. "V poletnem času smo v predkoronskih letih dnevno v povprečju imeli na gradu med 2500 in 2800 obiskovalcev. Sedaj jih je v povprečju okoli 600," je za STA povedal direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik. "Živimo v povsem novih časih, ki se jih bomo morali navaditi, saj takšnih, kot sobili, verjetno ne bo več," je ocenil.

Zlasti se jim pozna upad gostov z bolj oddaljenih trgov, saj so v prejšnjih letih kar 76 odstotkov obiskovalcev predstavljali letalski potniki. Največ jih je bilo iz Azije in ZDA. Sedaj teh gostov praktično ni. Največ obiskovalcev je individualnih gostov iz Slovenije, Nemčije, Madžarske in Češke. V zadnjih dneh opažajo tudi porast obiskovalcev iz Nizozemske.

Število obiskovalcev je lani zaradi pandemije z rekordnih 583.000 v letu 2019 strmoglavilo na 90.000, pri čemer je 30.000 obiskovalcev prišlo vprvih mesecih, še pred razglasitvijo epidemije.

