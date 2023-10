Na cestninski postaji ustavili 9 voznikov pod vplivom alkohola in droge

Videmski policisti so v soboto zvečer ovadili tri voznike zaradi vožnje pod vplivom mamil, pri šestih pa so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola in so jim naložili denarne kazni ter prepovedali nadaljnjo vožnjo. Gre za rezultate poostrenega nadzora pri videmski cestninski postaji avtoceste A23, pri katerem so uporabili tudi forenzični laboratorij, ki s takojšnjim postopkom zaznava zaužitje prepovedanih snovi. Sume o morebitni pijanosti voznikov so izrekli zdravniki, potrdili pa so jih s testom sline.

V bioloških tekočinah treh voznikov, ki so jih ovadili zaradi vožnje pod vplivom mamil, so našli sledi kokaina, kanabinoidov in opijatov.