Na dražbi ponudili 23 krav

Na dražbi, ki je danes potekala v tolmeški areni, so rejci danes skupno prodajali oz. kupovali triindvajset krav, ki so se pred kratkim vrnile s planin, kjer so bile na poletni paši. Šlo je za primerke vseh starosti, od najmlajših telet do krav mlekaric. Kupčije so opravljali predstavniki devetnajstih kmetijskih podjetij. Predvsem je šlo za praznik rejcev, ki so se v prijetnem vzdušju spet zbrali po večletnem premoru zaradi pandemije s covidom-19, poroča časopis Il Friuli. Gre za edino tovrstno pobudo v FJK. Potekala pa je kot tradicionalna dražba. Po izklicni ceni so se vrstile ponudbe, najvišji ponudnik pa si je zagotovil žival.