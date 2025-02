Na evropskih obalah za tretjino manj smeti

V šestih letih, to je med letoma 2015 in 2021, se je količina makroodpadkov na evropskih obalah zmanjšala za 29 odstotkov, kaže poročilo Evropske komisije, pri pripravi katerega je med drugimi organizacijami sodeloval tudi Nacionalni center za oceanografske podatke (NODC) tržaškega Inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS). Poročilo temelji na podatkih, ki so jih posredovale posamezne države članice EU o količini in značilnosti makroodpadkov - to so smeti, večje od poltretjega centimetra - na 253 izbranih plažah vzdolž evropskih obal.

Med analiziranimi makroodpadki, ki so jih našli na 253 plažah, se je količina plastičnih izdelkov za enkratno uporabo v šestih letih zmanjšala za 40 odstotkov. Odpadkov, povezanih z ribolovom, je za petino manj, prav toliko se je zmanjšala tudi količina plastičnih vrečk, so sporočili s tržaškega OGS. Navedeni podatki so spodbudni in pričajo o tem, da so ukrepi, ki jih je EU ubrala, da bi zmanjšala količino morskih odpadkov, učinkoviti. Ob tem so dodali, da ostaja raven odpadkov na prenekaterem območju še vedno pomenljiva, zaradi česar ocenjujejo, da bi bilo potrebno sprejeti še dodatne ukrepe za zaščito evropskih morij.