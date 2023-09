Na hrvaškega premierja Plenkovića padla »pošiljka z neba« (VIDEO)

Na hrvaškega premierja Andreja Plenkovića je, medtem ko je danes na otoku Brač dajal izjavo za medije, padel iztrebek galeba. Plenković je pošiljko sprejel kot dobro znamenje, češ da beli galebi prinašajo srečo, poroča portal hrvaške televizije N1.

Med izjavo za medije je po poročanju N1 opazil, da ga je eden od galebov, ki so preletavali zbrane, zadel s svojim iztrebkom.

»Galeb, vidiš, to je sreča. To je beli galeb,« je hrvaški premier z nasmehom pokomentiral pošiljko z neba in si jo obrisal z obleke.