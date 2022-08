Na Hrvaškem divja več požarov

Eden od gasilcev je utrpel poškodbo glave Na Hrvaškem danes divja več požarov. Eden izmed hujših pustoši pri naselju Polača v občini Knin, kjer je pri gašenju eden od gasilcev utrpel poškodbo glave. Požar v občini Dubrovačko primorje, ki se je sinoči ob močnem vetru razširil proti naselju Slano in ogrožal hiše, so gasilci v jutranjih urah uspeli zajeziti. Pri gašenju požara pri naselju Polača je v petek sodelovalo 57 gasilcev s 23 gasilskimi vozili, ki jim je pomagal en kanader. V dopoldanskih urah so zaprosili za dodatnega kanaderja, je danes sporočila Hrvaška gasilska zveza.

Medtem je gasilcem uspelo zajeziti požar na hribu Napravić severozahodno od Dubrovnika. »Zaradi velikega truda gasilcev ni ogrožena niti ena hiša,« je dejal županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović in dodal, da bodo območje sanirali in nadzirali požar, saj ponekod na vrhu hriba še vedno gori. Hkrati je dodal, da je dež sinoči padal povsod, samo v Slanu ne in opozoril, da se vremenske razmere nenehno spreminjajo.

Na intervenciji je sodelovalo okoli sto gasilcev s 24 vozili. Poleg kopenskih sil so požar gasila še štiri gasilska letala, in sicer trije kanaderji in en zračni traktor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Šibensko-kninski županiji je v petek izbruhnil še en požar na območju naselij Đevrsko in Varivode, ki ga je gasilo 23 gasilcev in zračni traktor, a so ga proti večeru že pogasili. V petek je prav tako zagorelo v naravnem parku Kopački rit na skrajnem vzhodu Hrvaške, požar pa so danes že pogasili v jutranjih urah. Gorela je trava, nizko rastlinje in gozd, na intervenciji pa je sodelovalo 82 gasilcev s 25 gasilskimi vozili.