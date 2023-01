Na Hrvaškem med prazniki več kot 200.000 turistov

Hrvaško je med božičnimi in novoletnimi prazniki oziroma med 23. decembrom in 8. januarjem obiskalo okoli 214.000 turistov, ki so ustvarili 594.000 nočitev, so sporočili iz Hrvaške turistične zveze. To je 28 odstotkov več gostov in 19 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani.V prvem tednu januarja so gosti ustvarili 260.000 nočitev in s tem za devet odstotkov presegli rezultate iz minulega leta.

Največ, 133.000 nočitev, so gosti med božičnimi in novoletnimi prazniki ustvarili v Istri. Sledijo Kvarner s 123.000 nočitvami, Zagreb s 97.000 nočitvami ter splitsko-dalmatinska, dubrovniško-neretvanska, zadrska in šibeniško-kninska županija, kjer so ustvarili okoli 60.000, 40.000, 32.000 in 17.000 nočitev.

Od hrvaških mest se je največ turistov mudilo v Opatiji, kjer so zabeležili 42.000 nočitev, in v Splitu, kjer je bilo 36.000 nočitev. Sledijo Dubrovnik, Rovinj, Poreč in Zadar s 35.000, 31.000, 28.000 in 24.000 nočitvami.

Več kot 190.000 je bilo domačih gostov, največ tujih turistov pa je prišlo iz Avstrije, Slovenije, Nemčije in Italije. Avstrijci so ustvarili več kot 77.000 nočitev, Slovenci okoli 62.000, Nemci prek 55.000 in Italijani več kot 37.000.