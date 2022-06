Na Hrvaško prihaja evro

S prvim januarjem 2023 bomo na Hrvaškem plačevali z evri. Tako so se na vrhu v Bruslju odločili voditelji držav članic EU, ki so potrdili priporočilo Sveta EU, naj Hrvaška prihodnje leto vstopi v območje z evrom. Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je podporo označil za odličen znak za Hrvaško in njeno gospodarstvo, ki je na novo poglavje povsem pripravljeno, saj je po njegovih besedah skupna evropska valuta že uveljavljena v hrvaškem gospodarstvu. »Sedemdeset odstotkov turistov, ki prihajajo na Hrvaško, prihaja iz držav evroobmočja, naša trgovinska menjava z državami evroobmočja znaša dve tretjini,« je pojasnil.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je Hrvaški, ki bo 20. članica evrskega območja, takoj čestital tudi preko družbenega omrežja Twitter. »Evro je denarni izraz naše skupne usode in je del naših evropskih sanj. Zdaj so se sanje uresničile tudi Hrvaški,« je zapisal Michel.

Evropska komisija je prvega junija objavila konvergenčno poročilo za leto 2022, v katerem je dokončno ocenila, da Hrvaška izpolnjuje kriterije za prevzem evra z letom 2023. Od 5. septembra letos in vse do konca naslednjega leta pa bo na hrvaških policah obvezno dvojno označevanje cen.

Med hrvaškimi državljani pa niso vsi navdušeni nad spremembo. Evropska komisija je namreč v prvi polovici junija objavila svojo letno raziskavo, ki kaže, da se je v državi naklonjenost prevzemu nove valute v zadnjem letu precej zmanjšala. Temu je bilo naklonjenih 55 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotkov manj kot pred letom dni. Delež tistih, ki so uvedbi evra nenaklonjeni, je medtem narasel za šest odstotnih točk na 42 odstotkov.