Škedenj bodo razbremenili prometa

V tržaških občinskih uradih nastaja načrt za nova parkirna mesta in novo prometno ureditev v Škednju, ki ga nameravajo uresničiti v okviru širše urbane regeneracije območja. Osnutek načrta so pred približno enim mesecem predstavili v sedmem rajonskem svetu tržaške občine, ki je pristojen med drugimi za škedenjsko mestno četrt. V ponedeljek pa so se rajonski svetniki v dvorani tržaškega občinskega sveta srečali z odbornikom Michelejem Babudrom in občinskimi tehniki, da bi se podrobneje seznanili s časovnico in predvidenimi posegi.

Na prvem mestu je zagotovitev večje cestno-prometne varnosti v škedenjski mestni četrti in torej ureditev con s hitrostjo 30 kilometrov na uro ter namestitev hitrostnih ovir. Cilja drugih prometnih sprememb, ki jih bodo uvajali postopoma, v skladu z razpoložljivostjo sredstev, sta zmanjšati tranzitni promet skozi mestno četrt in pridobiti več parkirnih mest z uresničitvijo novih parkirišč.

Simulacije so pokazale, da bi po uvedbi načrtovanih enosmernih ulic po Škedenjski ulici peljalo od 100 do 150 vozil na uro manj, so pojasnili občinski tehniki. Kar se tiče novih parkirnih mest, osnutek načrta predvideva razširitev že obstoječega parkirišča v Ulici Carpineto in dodatno parkirišče na območju Ulice Pane bianco, nasploh pa več možnosti za parkiranje kljub odstranitvi parkirnih mest na ožjih ulicah, ki ovirajo promet in ogrožajo cestno-prometno varnost.

Skupno je projekt za promet v Škednju vreden več kot milijon evrov in je del širše urbane regeneracije na tem območju, ki jo financirajo z evropskimi sredstvi.