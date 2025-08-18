Na jugu Italije med vožnjo strela ubila motorista

Motorista iz Rima, starega 42 let, ki je bil na dopustu v Salentu, je danes med vožnjo na jugu Italije zadela strela. Udar strele ga je vrgel z motorja, pri čemer je, kot kaže, ob dotiku cestišča zaradi visoke električne napetosti umrl. Nesreča se je zgodila med krajema Nociglia in Surano v južnih predelih Salenta.

Nesreča se je pripetila med nevihto, ki je naznanila konec obdobja izredno visokih temperatur.

Začetek tedna bo zlasti v osrednjih in južnih italijanskih predelih še v znamenju vročine in sonca z nekaj vmesnimi popoldanskimi nevihtami. V sredo in naslednjih dneh pa bo zlasti na severu in v osrednjih italijanskih predelih prišlo do poslabšanja vremena. Pojavljale se bodo tudi močnejše nevihte in se bodo temperature spuščale.