Alkohol je zelo podražil sobotno smučanje 25-letnemu hrvaškemu državljanu, ki se je podal na bele kaninske strmine, poročajo Primorske novice. Bovški policisti so ga namreč opazili, kako vijuga bolj, kot bi to od njega zahtevala smučarska proga. Ustavili so ga in ugotovili, da ima v organizmu 0,55 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,14 promila). Naložili so mu 400 evrov kazni in ga pospremili v kabinsko žičnico, s katero se je odpeljal v dolino ter zaključil sobotno smučanje.