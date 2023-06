Na Kaninu rešili kozoroginjo (VIDEO)

Na Kaninu so v ponedeljek uspešno rešili kozoroginjo v težavah. Osebje koče Gilberti je opazilo, da je žival imela okrog vratu ovito kaka dva metra dolgo plastično vrv. Ker se je ta zatikala v skalovje, se je žival težko premikala. O tem so obvestili gozdarsko policijo. Intervencija za reševanje kozoroginje se je odvijala na 2000 m nadmorske višine, trajala je kar dve uri in ni bila enostavna, so sporočili z videmske univerze, ki je na kraj poslala specializirano osebje. Kozoroginjo so uspavali s puško za uspavanje živali in zatem odstranili zanko, ki jo je imela okrog vratu.