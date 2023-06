Na Klub zamejskih študentov se glede štipendij ni obrnil nihče

Na Klub zamejskih študentov se doslej še ni obrnil noben kandidat za prejem štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu s prošnjo po pomoči, ker bi mu bila vloga za štipendijo zavrnjena, ker ni slovenskega porekla oz. ga nimajo za pripadnika slovenske narodne skupnosti. To je poudaril podpredsednik kluba Igor Terčon, s katerim smo se prejšnji teden pogovorili o problematiki štipendij, potem ko se je pred časom izvedelo, da so v Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije zavrnili vlogi dveh študentk, ki sta šolanje opravili na slovenskih šolah v Italiji, z obrazložitvijo, da ne izpolnjujeta pogojev, ker ne pripadata slovenski narodni skupnosti, kar je člane kluba presenetilo. V klubu sicer pomagajo tudi študentom pri reševanju birokratskih težav v zvezi z vlogami za štipendije, prav tako pa je organizacija dejavna pri nudenju informacij o univerzitetnem oz. visokošolskem študiju v Sloveniji, seveda pa skrbi tudi za povezovanje članov tudi s pomočjo družabnih trenutkov.

Vest o zavrnitvi presenetila

Ko so se seznanili z vestjo o zavrnitvi vlog za prejem štipendije omenjenima študentkama, so bili v Klubu zamejskih študentov presenečeni, pravi Terčon. Klub, ki v tekočem akademskem letu šteje natanko 100 članic in članov (drugače je zamejskih študentov v Sloveniji na splošno po podpredsednikovih ocenah okoli 130), je sicer dejaven tudi v zvezi z vprašanjem štipendij, ki jih prejema tudi večina članov. Vsako leto se namreč nanje obrne določeno število zamejskih študentov s prošnjo po pomoči pri vlaganju prošenj za pridobitev štipendije, pri čemer gre predvsem za pomoč pri reševanju težav birokratske narave in nudenje pravilnih informacij. Na spletni strani kluba objavljajo tudi vse podatke o razpisu, za katere menijo, da so pomembni, in nudijo nasvete, to pa počenjajo vsako leto, štipendijam je posvečena tudi priložnostna brošura.