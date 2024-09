Na Kredarici sunki vetra ponoči dosegli do 140 kilometrov na uro

Potem ko je Agencija RS za okolje (Arso) za sever države izdala oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, je meteorolog Urban Žagar za STA povedal, da so doslej najmočnejše sunke vetra zabeležili na višjih legah, a se veter še krepi. Na Kredarici so ponoči sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro, na Ratitovcu in Krvavcu pa do 100 kilometrov na uro.

Vetrovno je tudi v gorah Furlanije - Julijske krajine, toda vseeno manj kot v Sloveniji. Najmočnejši sunek je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK namerila na 1528 metrov visoki gori Pala d’Altei na Pordenonskem, kjer je severozahodnik dosegel hitrost 63 kilometrov na uro. Na Zoncolanu so namerili najmočnejši sunek 45 kilometrov na uro, na Matajurju 45 in na Višarjah 36 kilometrov na uro.

Trenutno se veter še postopno krepi, najmočnejše sunke pričakujejo proti večeru oziroma ponoči, je pojasnil Žagar.

V delu Štajerske in do Prekmurja bodo po njegovih besedah pozno popoldne in proti večeru sunki vetra lahko dosegli do okoli 80, morda celo do 90 kilometrov na uro.

Oranžno vremensko opozorilo za severozahod sicer velja od 6. ure zjutraj do 12. ure v nedeljo, medtem ko je na severovzhodu predvideno od okoli 13. ure popoldne do 12. ure v nedeljo.

V osrednji Sloveniji in delu Dolenjske oziroma jugovzhodne Slovenije lahko sunki vetra občasno dosegajo hitrosti do okoli 50 kilometrov na uro. »Nekaj previdnosti, zlasti v nekoliko višjih legah, tudi tam ne bo odveč,« je opozoril Žagar. Arso je sicer za osrednjo Slovenijo in jugovzhod izdal rumeno vremensko opozorilo.

Vodnatost večine rek po državi po minulem obilnem deževju počasi upada. Reka Krka se razliva vzdolž celotnega toka, vendar se njen pretok počasi že zmanjšuje. Obseg poplavljenih površin v spodnjem toku se bo danes še ohranjal, zvečer in v noči na nedeljo pa se bo začel zmanjševati. Vodostaj Ljubljanice na Barju se znižuje. Danes se bo Ljubljanica še razlivala v manjšem obsegu. Na severozahodu so reke srednje vodnate, v večjem delu države pa še ohranjajo veliko vodnatost.

Danes in v prihodnjih dneh se bo upadanje večine rek nadaljevalo, pri čemer bo vse več rek srednje vodnatih. Mura bo počasi še upadala, v nedeljo pa bo začela naraščati. Na vtoku v državo bo naraščala predvidoma še do ponedeljka. V nedeljo popoldne, ponoči in v ponedeljek bo možno razlivanje Mure znotraj protipoplavnih nasipov, še opozarja Arso.

Danes bo pretežno oblačno. Občasno bodo rahle padavine, bolj pogoste na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem od 17 do 20 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje pa v vzhodnih krajih. Popoldne bo večinoma suho, proti večeru se bodo oblaki od severa trgali. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri, ki bo popoldne postopno slabel.