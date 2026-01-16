Na Letališču Ljubljana lani deset odstotkov več potnikov

Na Letališču Ljubljana so v lanskem letu oskrbeli 1.591.443 potnikov, kar je 10,6 odstotka več kot leto pred tem. Kot so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja letališče, so v preteklem letu zabeležili odlične rezultate in uspešno nadaljevali trend rasti prometa. Pozitivni so tudi obeti za naprej. Potniški promet na beleži občutno rast in okreva po pričakovanjih.

Največ potovanj julija in avgusta

Najvišjo rast so zabeležili v zadnjem mesecu lanskega leta, ko je preko ljubljanskega letališča potovalo nekaj več kot 100.000 potnikov, kar je 18,7 odstotka več kot decembra 2024. Najbolj prometna meseca v letu sta bila sicer julij in avgust, ko so številke potnikov na mesečni ravni presegale 180.000. Potniki so med rednimi letalskimi povezavami najpogosteje izbirali uveljavljena evropska vozlišča Istanbul, Frankfurt, Zürich, Amsterdam in London. Med čarterskimi leti, ki ostajajo pomemben del počitniške ponudbe, pa so bili prva izbira Hurgada, Antalija, Tunizija, Sharm el Sheikh in Rodos.

Nove povezave

Trenutne napovedi prevoznikov za poletno sezono 2026 so, kot ocenjujejo na letališču, zelo obetavne, saj kažejo na večjo ponudbo letov, destinacij in zmogljivosti. Še ta mesec bo Pegasus Airlines vzpostavil povezavo z letališčem Sabiha Gökcen v Istanbulu, aprila pa bodo na Brniku pozdravili novo linijo prevoznika Easyjet v Edinburg. Za junij je Wizz Air k obstoječim letom v Skopje napovedal dodatno povezavo s Podgorico.

Pomembno okrepitev števila letov napoveduje tudi španska Iberia, ki bo sezonsko povezavo med Madridom in Ljubljano letos znatno podaljšala. Leti se bodo začeli že v začetku junija in bodo vse do konca septembra na voljo dvakrat tedensko.